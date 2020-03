vor 49 Min.

Erster bestätigter Corona-Fall im Ostalbkreis: 43-Jährige infiziert

Im Ostalbkreis gibt es eine erste Corona-Infizierte. Das bestätigt das Landratsamt Ostalbkreis.

Im Ostalbkreis gibt es den ersten bestätigten Covid-19-Fall, eine 43-jährige Frau hat sich mit dem Corona-Virus angesteckt. Sie hatte zuvor Fastnachtsumzüge in Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) besucht, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Ostalbkreis. Die Frau befindet sich in häuslicher Isolation. Woher aus dem Ostalbkreis die Patientin stammt, ist derzeit noch unklar. Nähere Informationen in Kürze. RN