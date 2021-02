10:48 Uhr

Ersthelfer zieht bei Marktoffingen junge Frau aus brennendem Auto

21-Jährige kommt bei Glätte mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Dabei gerät der Wagen sofort in Brand.

Am Mittwochmorgen ist eine 21-jährige Autofahrerin zwischen Marktoffingen und Maihingen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit ihrem Auto überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau am frühen Mittwochmorgen von Marktoffingen in Richtung Maihingen unterwegs und geriet in einer Kurve wegen Glätte ins Schleudern. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und fing daraufhin Feuer. Ein 23-jähriger Mann, der hinter der jungen Frau fuhr, hielt sofort an und leistete Erste Hilfe. Er konnte die Fahrerin, die in dem Auto eingeklemmt war, noch aus dem Fahrzeug bergen, bevor dieses vollständig ausbrannte. Die junge Frau musste mit Verdacht auf eine Becken- und Brustkorbfraktur im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Bei dem Unfall waren die Feuerwehren Wallerstein, Fremdingen, Marktoffingen und Maihingen mit insgesamt 75 Einsatzkräften vor Ort. (pm)

