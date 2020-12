12:58 Uhr

Erstmals führt eine Frau das Brauhaus Fürst Wallerstein

Barbara Jost und Volker Röthinger führen künftig das Fürst Wallerstein Brauhaus. Ihr Vorgänger will sich neu orientieren.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2021 übernehmen die langjährigen Mitarbeiter Barbara Jost und Braumeister Volker Röthinger die Geschäftsleitung des Brauhauses Fürst Wallerstein. Geschäftsführer Michael Metz verlässt zum 31. Januar 2021 das Unternehmen und arbeitet in der Übergangsfrist seine beiden Kollegen intensiv in den bevorstehenden Aufgaben ein.

„Herr Metz hat das Brauhaus mit viel Einsatz durch ein bewegtes Marktumfeld gesteuert und den Vertrieb neu organisiert und national ausgerichtet“ würdigt Inhaber Carl-Eugen zu Oettingen-Wallerstein die Verdienste des ausscheidenden Geschäftsführers in einer Unternehmensmitteilung. Er und die Mitarbeiter sind ihm für diese besondere Leistung und seinen Einsatz zum Dank verpflichtet. Der gebürtige Nürnberger verlässt das Unternehmen zum Ende seiner Vertragslaufzeit in bestem beiderseitigem Einvernehmen aus persönlichen Gründen, um sich zukünftig anderen Aufgaben zu widmen, heißt es. Das Fürst Wallerstein Brauhaus bedauert den Entschluss und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Erstmals eine Frau an der Spitze des Unternehmens

„Wir freuen uns, dass wir in unser über 400-jährigen Geschichte erstmals eine Frau an der Spitze unseres Brauhauses haben und wir diese Positionen aus eigenen Reihen kompetent besetzen konnten“, so zu Oettingen-Wallerstein. „Frau Jost bildet mit dem langjährigen Braumeister, Volker Röthinger, ein starkes, erfahrenes Führungsduo aus der Region, dem das Brauhaus und seine Kunden bestens vertraut ist.

„Zusammen mit Herrn Metz möchten Frau Jost und ich einen reibungslosen Übergang bis zu seinem Ausscheiden sicherstellen und vor allem wollen wir uns mit der notwendigen Sorgfalt auf die bevorstehende Hauptsaison 2021 vorbereiten“, sagt Volker Röthinger.

Barbara Jost ergänzt ihren Kollegen: „Ich freue mich auf das Team bewährter Mitarbeiter im Fürst Wallerstein Brauhaus. Es steht für hohe Produktqualität und ausgeprägte Kundenorientierung. Wir möchte auf dem Bewusstsein aufbauen, ein regional verwurzeltes Familienunternehmen mit einer einzigartigen Geschichte zu sein. Unser Ziel muss sein, die unverwechselbaren Elemente der Marke Fürst Wallerstein dem Endverbraucher künftig verstärkt regional, wie auch überregional zu vermitteln“.

Carl-Eugen zu Oettingen-Wallerstein, der die Geschäfte des Hauses Wallerstein führt, bedankte sich ausdrücklich bei Herrn Metz, und bittet die treuen Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner den Nachfolgern ebenfalls ihr Vertrauen zu schenken. Er sagte zum Personalwechsel im Haus: „Im engen Schulterschluss mit Herrn Röthinger und Frau Jost werden wir auf einer soliden Basis aufbauend den Ruf unserer Marke weiter festigen. Die große Tradition unserer Familie bleibt in dieser Hinsicht Verpflichtung für uns“. (pm)

