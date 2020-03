09:00 Uhr

Erziehung: Auch den Kindern die Wahl lassen

Plus In einer neuen Serie geben Experten der Fachakademie für Sozialpädagogik in Nördlingen Tipps zur Kindererziehung. Was sie zur Mitbestimmung der Kleinen sagen.

Eltern stehen jeden Tag vor der Frage: Was ist richtig? Was kann ich tun, um meinem Kind die bestmögliche Entwicklung zu ermöglichen und ihm gleichzeitig Grundlinien mitzugeben? In Zusammenarbeit mit der Fachakademie für Sozialpädagogik in Nördlingen veröffentlichen wir in den nächsten Monaten immer wieder Erziehungstipps. Heute geht es um Mitbestimmung für Kinder.

Mamas und Papas kennen die Situation: Sie haben ihrem Kind eine Frage gestellt und finden sich in einer Diskussion wieder. Sie beschließen daraufhin, nie mehr zu fragen. Warum ist es wichtig, Kinder zu partizipieren? Partizipation: Kinder sollen mitwirken Die Kommunalwahlen in Bayern finden dieses Wochenende statt, allerorts stehen Wahlplakate, es gibt Wahlversammlungen und die Menschen diskutieren miteinander. Viele Menschen sind sich ihrer Partizipation wieder bewusst. Was ist das? Vereinfacht: Teilhabe. Es beschreibt damit alle Tätigkeiten, die es uns erlauben, an der Gesellschaft mitzuwirken – eben auch Wählen. Dieses „Teilhabe-Verhalten“ müssen wir erlernen. Es ist die Aufgabe der Eltern, Kindern dieses Verständnis näherzubringen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Natürlich haben Kinder das Recht zu wählen und sich zu entscheiden. Pflicht der Eltern ist es, den Kindern dafür einen Rahmen zu geben, in welchem sie sichere Erfahrungen mit Entscheidungen machen können. Fragt man beispielsweise einen Achtjährigen beim Bäcker, was er gerne hätte, mit einem einschränkenden „… außer etwas Süßes“, stellte man demselben Kind mit drei eine Entweder-oder-Frage: „Möchtest du eine Semmel oder eine Brezel?“ Der Variantenreichtum der Fragen dazwischen ist riesig und individuell unterschiedlich. Kindern auch Konsequenzen zumuten Eltern sind die Experten für ihr Kind und können am besten einschätzen, was das Kind braucht und mit welcher Freiheit es umgehen kann. Wichtig ist es, den Kindern auch die Konsequenzen ihrer Entscheidung zuzumuten. Weil, nur wer die Konsequenz erlebt, kann lernen, ob die eigene Entscheidung gut war oder ob man nächstes Mal anders entscheidet. Ein Beispiel: Das Kind spielt mit seiner Mama „Stadt-Land-Fluss“. Vereinbart ist, neun Runden zu spielen – doch nach sechs Runden möchte das Kind abbrechen. Was tun? Die Mama sollte sich die Frage stellen, was das Kind lernt. Sie bricht ab: Es ist ok, dass wenn sich Schwierigkeiten im Leben ergeben, ich mich zurückziehe und Vereinbarungen mit Menschen breche. Oder sie spielt zu Ende: Wir sind verlässlich füreinander, das Wort, welches wir uns gegeben haben, zählt. Ich halte durch und strenge mich an. Eltern sollten das Warum erklären Manchmal nehmen sich Kinder aber auch mehr heraus, als ihnen erlaubt wurde. Eltern sollten dabei an sich denken: Was passiert, wenn sie ein Privileg – beispielsweise den Führerschein – „missbrauchen“? Er wird ihnen entzogen. Das verstehen auch Kinder: Wenn ich dich alleine in den Garten lasse und wir vorher besprochen haben, dass du nicht auf den Baum kletterst, und du tust es doch, werde ich dich nicht mehr alleine rauslassen. Kinder wollen – wie die Erwachsenen auch – ihre Privilegien behalten! Was bleibt also als Fazit: Eltern sollten ihr Kind weiter fragen. Hat es einmal die besseren Argumente, sollte es gelobt werden – und ihm zugunsten entschieden werden. Wenn nicht, sollten Eltern das Warum erklären, am besten mit Beispielen aus seiner Lebenswelt, („Mama und Papa sparen auf ein neues Auto wie du auf ein neues Computerspiel!“). Mit all diesen Dingen lehren Eltern ihr Kind, welches Geschenk es ist, partizipieren zu dürfen und warum es wichtig ist, dafür auch Pflichten einzuhalten. Und irgendwann wählt das Kind bei den Kommunalwahlen aus einem souveränen Demokratieverständnis, dass es gerade seiner Pflicht nachgeht und durch seine Stimme die Demokratie stützt. RN

