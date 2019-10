vor 19 Min.

Es dreht sich alles um das Thema Liebe

Das Ensemble Saltim Barocca spielte in Holzkirchen. Foto: Friedrich Wörlen

Das Ensemble „Saltim Barocca“ überzeugt bei seinem Auftritt in Holzkirchen

Von Friedrich Wörlen

„Saltimbocca“ ist der Name eines Leckerbissens aus der italienischen Küche und musikalische Leckerbissen hat Saltim Barocca, das Ensemble für Alte Musik aus dem Augsburg-Münchener Raum, in der Peter-und-Paul-Kirche in Holzkirchen serviert. Wolfgang Frisch-Catalano (Tenor), Julia Schwieger und Dorothea von Kietzell (Barockvioline), Christiane Friedrich (Barockviola), Miriam Seyboth (Barockcello), Wolfgang Duile (Violone), Hanna Obermeier-Liebl (Chitarrone), Bernd Jung (Cembalo) und Stefanie Pritzlaff (Flauto dolce und Traversflöte) widmeten den Abend dem zeitlosen und weltweiten Thema Nummer eins: der Liebe. Von 1567 (Geburtsjahr von Claudio Monteverdi) bis 1767 (Todesjahr von G. Ph. Telemann) reichte der Zeitraum, aus dem die Werke für das wohldurchdachte Programm „Von irdischer und himmlischer Liebe“ ausgewählt worden waren. Opernarien von enttäuschter Liebe (Cavalli), süßer Liebesqual (Monteverdi) und auch einfacher Verehrung für das geliebte – irdische – Wesen (Händel) gaben dem jugendlichen, aber mit reichlich Erfahrung agierenden Tenor Wolfgang Frisch-Catalano Gelegenheit, mit wachsender Intensität sein dramatisches Talent auszuspielen. Bereits mit dem zweiten Stück „O quam pulchra es“ von Alessandro Grandi, vorgetragen vom Tenorsolisten, einzig begleitet vom Chitarrone, dem typischen Generalbassinstrument der „Alten Musik“, war die geistliche Sphäre angedeutet, wenn auch mit durchaus emotionalem Austasten des tenoralen Tonumfangs.

Eindeutig der himmlischen Liebe sind die Werke von J. S. Bach gewidmet. „Seht, was die Liebe tut“ besingt die Liebe des Guten Hirten für seine Herde und mit Rezitativ und Arie aus der Kantate „Komm, du süße Todesstunde“ ging es um Verdruss an der schnöden Welt. Alle Wogen glätten sich, wenn nach dem aufgewühlten Rezitativ des Grimoaldo aus Rodelinda von G. F. Händel das Lob des friedlichen Landlebens gesungen wird und Buxtehudes Vertonung von Versen des 73. Psalms in getrösteter Heilsgewissheit endet; „Alleluja!“

Die Hauptrolle spielte der Sänger des Abends, Wolfgang Frisch-Catalano, der mit viel Einfühlungsvermögen den schmachtenden oder den eifersüchtigen Liebhaber, aber auch die fromme, hingebungsvolle Christenseele gab. Im Instrumentalensemble glänzten die Violinen mit atemberaubenden Tempi, vor allem in der Ciaccona von Tarquinio Merula. Violoncello und Chitarrone, weitgehend mit Begleitaufgaben, hatten schöne Soli. Die Flötenpartien, insbesondere die Fantasia für Flauto dolce solo von G. Ph. Telemann, bewältigte Stefanie Pritzlaff, die für die erkrankte Flötistin Susanne Steuerl kurzfristig eingesprungen war, mit bemerkenswerter Souveränität. Die untadelige Ensemble-Leistung verdient Anerkennung. Anhaltender Beifall wurde mit einer Zugabe belohnt. Ein gemeinsames Abendlied schloss den gelungenen Konzertabend ab.

