vor 11 Min.

Europawahl: Das Juze Nördlingen möchte, dass junge Erwachsene wählen gehen

Das Juze Nördlingen ruft Jugendliche dazu auf, am Sonntag wählen zu gehen. Georg Wörle erklärt, warum er das gepostet hat und welchen Bezug Jugendliche zu Europa haben.

Georg Wörle ist Mitglied im Juze Nördlingen und war früher im Vorstand. Der 21-Jährige hat auf der Facebook-Seite des Vereins junge Erwachsene aufgefordert, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Du hast im Namen des Juze einen Wahlaufruf gestartet. Warum?

Wörle: Ich absolviere derzeit in Brüssel ein Praktikum bei einer EU-Landesvertretung. Bei einer Veranstaltung zur Europawahl kam mir die Idee, die Nördlinger Jugendlichen daran zu erinnern, ihre Rechte wahrzunehmen. Bei der Europawahl ist die Beteiligung mit 50 Prozent viel zu niedrig. Ich finde es peinlich, aus Bequemlichkeit nicht wählen zu gehen, wenn andere vor uns und auch heute noch im Kampf für dieses Privileg ihr Leben verloren haben.

Wie ist das Interesse der Jugendlichen an Politik?

Wörle: Ich denke, viele Jugendliche beschäftigen sich durchaus mit Politik und dem tagesaktuellen Geschehen. Vor allem längerfristige Probleme wie der Klimawandel wecken das Interesse junger Menschen. Jedoch gibt es auch viele, die noch keinen Zugang zur Politik gefunden haben. Ich denke, hier liegt vielleicht auch für uns als Juze Nördlingen noch Arbeit vor uns.

Welchen Bezug haben junge Menschen, die ins Juze gehen, zu Europa?

Wörle: Einen sehr starken. Wir sind mit Europa aufgewachsen. Wir studieren per Erasmus im Ausland, fahren ohne Reisepass in den Urlaub und lernen beim Schüleraustausch andere tolle junge Europäer kennen. Die Möglichkeiten, die wir durch die EU haben, sind riesig.

Du schreibst, dass das Juze Nördlingen mehr ist, als Konzerte und Veranstaltungen. Was meinst du damit?

Wörle: Wir sind Außenstehenden natürlich vor allem durch unsere Events bekannt, aber wir sind kein Partyveranstalter, sondern eine Gemeinschaft von Jugendlichen. Bei uns findet ein ganz normales Vereinsleben statt: Sei es das sommerliche Grillen oder das gemeinsame Sonntagsritual des Tatortschauens, wir verbringen oft und gerne Zeit zusammen. Wir versuchen derzeit unser Angebot breiter aufzustellen. Es gibt Überlegungen eine Plattform für die OB-Wahl zu eröffnen. Hier hoffen wir auf Unterstützung durch die OB-Kandidaten, sobald wir konkrete Pläne haben.

Wie soll diese Plattform aussehen?

Wörle: Dazu kann ich noch nicht viel sagen. Wir hatten bisher an eine Informationsveranstaltung zur Kommunalpolitik gedacht. Im besten Fall würden wir gerne auch Kandidaten einladen. Wir wollen uns in Zukunft mit den Jugendlichen wieder politischen und kulturellen Fragestellungen widmen, wie wir es mit unserer Veranstaltungsreihe „Wir Machen Was“ in der Vergangenheit gemacht haben. Uns ist es wichtig, für die Nördlinger Jugend Anlaufpunkt zu sein und wir sind immer offen für neue Mitglieder ab 16 Jahren, die mit uns Nördlingen für seine Jugend attraktiv machen wollen.

Themen Folgen