Ex-Frau soll Raubüberfall in Auftrag gegeben haben

Nach dem Raubüberfall in Möttingen sitzen insgesamt drei Personen in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Nach dem Vorfall in einem Möttinger Einfamilienhaus im Februar und drei Festnahmen diese Woche werden Vorwürfe zur Anstiftung laut.

Von Verena Mörzl

Hat es sich im Februar bei dem Raubüberfall in Möttingen um eine Beziehungstat gehandelt? Inzwischen könnten einige Ermittlungserfolge dafür sprechen. Bei der Frau, die am gestrigen Mittwoch in Nördlingen in Zusammenhang mit der Tat in Untersuchungshaft genommen wurde, soll es sich nach Informationen unserer Zeitung um die Ex-Frau des Opfers handeln. Sie wird offenbar verdächtigt, den bewaffneten Raubüberfall in Auftrag gegeben zu haben.

Aus Rache? Aus Habgier? Aus Wut? Über das Motiv gibt es bislang noch keine Erkenntnisse.

Nach den umfangreichen Ermittlungen sowie mehreren Wohnungs- und Betriebsdurchsuchungen hat die Polizei am Montag zwei Männer in Oettingen festgenommen. Sie sollen dringend tatverdächtig sein und kamen in Untersuchungshaft. Einen Tag später folgte die Festnahme der mutmaßlichen Mittäterin in Nördlingen.

Da bei der Tat im Februar Waffen verwendet wurden, erfolgte der Zugriff am Montag mit angeforderten Kräften der benachbarten Polizeiinspektionen sowie Spezialeinheiten aus München. Die Kripo Dillingen wurde bei dem Einsatz von örtlichen Kräften der Polizeiinspektionen Nördlingen, Donauwörth, Dillingen, Treuchtlingen, sowie Kräften der Kripo Ansbach unterstützt. Außerdem waren drei Diensthunde aus Augsburg im Einsatz. Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten Beweismaterial und stellten es dem Polizeipräsidiums Schwaben Nord zufolge sicher.

Bei dem Raubüberfall im Februar haben zwei Männer das Opfer, einen damals 53-Jährigen, im Schlaf überrascht. Sie verschafften sich Zutritt zum Haus, gingen zum Hausbewohner in den ersten Stock und attackierten den bis dahin Schlafenden mit Pfefferspray, wie die Polizei damals berichtete. Außerdem soll einer der Männer eine Schusswaffe gezogen und Geld von dem Möttinger gefordert haben. Die Summe gab er sofort heraus, es soll sich Polizeiangaben zufolge um einen vierstelligen Betrag gehandelt haben. Der Hausbewohner erlitt nach dem Angriff im Februar eine Augenreizung. Auf der Suche nach Zeugen wurde schließlich eine Belohnung ausgelobt.

Was könnte die mutmaßlichen Täter erwarten, sollte es zu einem Prozess kommen? Es handelt sich in dem Möttinger Raubüberfall wohl um räuberische Erpressung. Nach dem Strafgesetzbuch steht darauf eine Mindeststrafe von fünf Jahren. Demnach liegt außerdem dann eine räuberische Erpressung vor, wenn jemand eine solche Tat durch Gewalt gegen eine Person unter Anwendung von Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben begeht.

Die Möttinger Räuber verlangten von dem Hausbewohner wie berichtet mit vorgehaltener Schusswaffe Geld. Bei der Anstiftung zu einem Verbrechen, wie es nun wohl der Mittäterin vorgeworfen wird, verhängen Gerichte keine Geldstrafen mehr, sondern Freiheitsstrafen.

