vor 48 Min.

Explosiver Fund in der Wörnitz bei Alerheim

Ein Bootsfahrer entdeckt in der Wörnitz einen metallenen Gegenstand. Die Polizei identifiziert den Fund als Schützenmine aus dem Zweiten Weltkrieg.

In einem Gewässerabschnitt der Wörnitz in Alerheim hat ein Bootsfahrer am Sonntagmittag einen metallenen Gegenstand gefunden. Wie die Polizei berichtet, wurde der Gegenstand zunächst für einen Gaskocher gehalten, die hinzugerufenen Beamten identifizierten den Fund jedoch als Schützenmine aus dem Zweiten Weltkrieg. Nach einer weiträumigen Sperrung des Geländes rückte der Kampfmittelräumdienst an. Die Mine musste laut Polizeiangaben schließlich gesprengt werden. Der Bootsverkehr wurde zwischenzeitlich eingestellt. Am späten Nachmittag konnten die Unterstützungskräfte der Alerheimer Feuerwehr ihren Dienst beenden. RN

Lesen Sie auch:

Themen folgen