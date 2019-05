vor 38 Min.

Fahhräder in Wechingen und Fessenheim gestohlen

Im südlichen Landkreis waren im vergangenen Jahr mehrfach Fahrraddiebe am Werk.

Die Freinacht falsch verstanden und hoher Schaden entstanden

Sowohl in Fessenheim als auch in Wechingen wurde in der Freinacht jeweils ein Fahrrad gestohlen. Es handelte sich dabei um ein KTM Trekkingrad bzw. ein Bulls Copperhead 3. Beide Fahrräder waren abgesperrt. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf 700 € bzw. 800 Euro. (pm)