04.06.2020

Fahranfänger ignoriert Stoppschild an B 466: 66-Jähriger bei Zusammenstoß schwer verletzt

Einen Unfall mit mehreren Verletzten hat es am Donnerstagabend auf der B466 bei Löpsingen gegeben. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Löpsingen Am Donnerstagabend ist auf der B 466 ein schwerer Autounfall passiert. Kurz vor 19.30 Uhr fuhr laut Polizei ein 19-jähriger Pkw-Fahrer die Bachstraße in Richtung B 466 und wollte die dortige Kreuzung geradeaus überqueren. Er überfuhr sie ohne anzuhalten, obwohl er ein Stopp-Schild zu beachten gehabt hätte. Gleichzeitig fuhr ein 66-jähriger Autofahrer auf der B 466 in Richtung Oettingen. Auf der Kreuzung kam es zu einem heftigen Zusammenstoß, wobei der vorfahrtsberechtigte Pkw des älteren Mannes von der Fahrbahn geschleudert wurde und sich überschlug. Der 66-Jährige wurde der Polizei zufolge schwer verletzt und vom Rettungshubschrauber zur nach Augsburg geflogen.

48 000 Euro Sachschaden bei Unfall nahe Löpsingen

Der junge Unfallverursacher wurde leichter verletzt ins Krankenhaus Nördlingen eingeliefert. Die Unfallstelle musste ungefähr zweieinhalb Stunden lang gesperrt werden. Die Polizei wurde von den Feuerwehren Nördlingen, Deiningen und Löpsingen unterstützt. Die Fahrbahn wurde von der Straßenmeisterei gereinigt. Die beiden Fahrzeuge erlitten Totalschaden, ebenso wurden Leitplanken und ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 48 000 Euro. (pm)

