vor 56 Min.

Fahrrad am Freibad gestohlen

Im Wechingen und Fessenheim wurde in der Freinacht jeweils ein Fahrrad gestohlen.

Sachschaden von 625 Euro

Am 27.06.2019 zwischen 14 Uhr und 20:30 Uhr wurde am Freibad ein Fahrrad der Marke Bulls in der Farbe grau/orange entwendet, das mit Zahlenschloss gesichert war. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Der Beuteschaden beträgt 625 Euro. (pm)

