10:48 Uhr

Fahrrad an Tankstelle in Nördlingen demoliert

Die Polizei sucht nach Zeugen: Ein Mann parkt sein Rad in der Nacht an einer Tankstelle. Unbekannte nehmen es auseinander.

Sein völlig zerstörtes Fahrrad hat ein Mann am Samstagnachmittag hinter der OMV-Tankstelle in Nördlingen gefunden. Dort hatte er es in der Nacht abgestellt. Es handelt sich nach Angaben der Polizei um ein schwarz-grünes Herren-Fahrrad der Marke KTM. Es war das Hinterrad herausgerissen und der Rahmen verbogen.

Der Sachschaden beträgt der Polizei zufolge 700 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. RN

