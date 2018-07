vor 39 Min.

Fahrrad mit Kinderanhänger aus Garage geklaut

Der Schaden beträgt rund 500 Euro.

Aus einer Tiefgarage hat ein Unbekannter ein Fahrrad und einen Kinderanhänger (gelb/schwarz) gestohlen. Das Rad der Marke Serious Sonoran Man stand in der Garage der Wagga-Wagga-Straße 24, der Täter schlug am vergangenen Donnerstag zwischen 13 und 15 Uhr zu, so die Polizei. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise auf den Täter werden an die Nördlinger Polizei erbeten, Telefon 09081/29560. (pm)

