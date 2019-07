vor 23 Min.

Fahrraddieb muss ins Gefängnis

In Nördlingen hat ein Mann mehrere Fahrräder gestohlen. In seiner Wohnung habe es wie in einem Radgeschäft ausgesehen, sagen Polizisten aus.

Von Ronald Hummel

Zum 40. Geburtstag gab es für ihn keine Geschenke und keine Party – sondern auf der Anklagebank des Nördlinger Amtsgerichts das Urteil von Richter Gerhard Schamann. Ein Augsburger muss ein Jahr und vier Monate wegen vier schweren Fälle von Fahrraddiebstahl ins Gefängnis.

Dabei wäre die Bilanz, die man an solch einem Tag über das bisherige Leben zieht, alleine schon zum Weinen gewesen: 17 Eintragungen im Bundeszentralregister zumeist Diebstahl, Drogendelikte, Körperverletzung oder Beleidigung, mehrere Gefängnisstrafen, schwere Heroinabhängigkeit, vermeintlicher Ausbruch von der schiefen Bahn durch Heirat, Kinder, Haus und Meisterberuf, Scheidung, Rückfall in alte Muster. Bei alledem immer wieder unglaubliches Verhalten: Vor gut einem Jahr wird der Mann in Augsburg wegen Hehlerei verurteilt, verlässt das Gerichtsgebäude und stiehlt direkt ein Fahrrad. Das ist aber nur der Auftakt zu einem wahren „Diebstahl-Marathon“, wie es Staatsanwältin Irmina Zeitner formulierte. Vier schwere Diebstähle von Rädern im Gesamtwert von knapp 4000 Euro, also in gewerbsmäßiger Absicht und zum Teil mit Einbruch verbunden, konnten dem Angeklagten allein in Nördlingen nachgewiesen werden. Die Dunkelziffer ist immens: Bei einer Hausdurchsuchung in seiner damaligen Wohnung kamen sich Nördlinger Beamte vor wie in einem Fahrradgeschäft – riesige Mengen an Einzelteilen waren säuberlich geordnet aufgehäuft, hier 50 Sättel, dort 50 Klingeln, Berge von Rahmen, Tretlagern, Gabeln, Lenkern. „Es war uferlos, das war kein normaler Fahrraddieb“, sagt ein Polizist als Zeuge aus.

Polizist: Zum Abtransport des Diebesgutes hätte man einen Sattelschlepper gebraucht

Mithilfe eines Bauhofs wurden die Teile, die durch eingeprägte Nummern Diebstahlsanzeigen zuzuordnen waren, abtransportiert, ein großer Rest blieb liegen. „Dafür hätte man einen Sattelschlepper gebraucht“, so der Polizist. Die Fahrradteile bot der Dieb im Internet zum Verkauf an, hatte auch schon einiges losgeschlagen. Aus purer wirtschaftlicher Not, wie er sagte, denn nach seiner Scheidung hatte er psychische Probleme bekommen, seinen Job verloren, seine Miete und den Unterhalt für die Kinder nicht zahlen können.

Noch jetzt tue er sich schwer, eine Arbeit zu finden: Um von Drogen loszukommen, macht er derzeit eine Substitutionstherapie mit Ersatzdrogen, die ihm jeden Tag zwischen 7 und 7.30 Uhr beim Arzt verabreicht werden müssen. Das mache sich schlecht bei Bewerbungsgesprächen, wenn man schon in der Früh verhindert sei, sagt der Angeklagte. Die vier Fälle in Nördlingen gesteht er vollständig, bleibt also nur die Frage des Strafmaßes.

Seinem Anwalt Stefan Pfalzgraf ist klar, dass angesichts der ellenlangen Vorgeschichte eine Freiheitsstrafe zwischen ein und zwei Jahren unumgänglich ist, doch er plädiert auf eine Bewährungsstrafe und damit eine weitere Chance; sein Mandant habe sich schon mehrmals zu einem Neustart motiviert gezeigt. Doch die Staatsanwältin sieht keine besonderen Umstände für eine Bewährungsstrafe, weder Arbeit, noch Aussicht auf eine geregelte finanzielle Situation, dazu noch die fortwährende Drogenabhängigkeit. Sie fordert ein Jahr und vier Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung. Richter Schamann kommt dieser Forderung nach und drückt es noch drastischer aus: „Da ist wirklich nichts da. Sie sind in Augsburg aus dem Gerichtssaal gekommen und haben direkt das nächste Rad geklaut. Es wäre naiv und blauäugig zu sagen, das jetzt alles gut wird. Ihre letzten drei Jahre zeigen es: Nichts wird gut.“

Unter Schluchzen nimmt der Angeklagte das Urteil zur Kenntnis, aus dem mit Strafen aus anderen Urteilen eine noch höhere Gesamtstrafe gebildet werden muss.

