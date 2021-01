vor 29 Min.

Fahrraddiebstahl in der Nördlinger Innenstadt

Ein bislang unbekannter Täter entwendet ein abgesperrtes Mountainbike. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nördlinger Schrannenstraße ist am Freitag ein schwarzes Mountainbike entwendet worden. Die Tat geschah laut Polizeibericht zwischen 9.30 Uhr und 19 Uhr. Das Fahrrad der Marke Zero soll auf Höhe der Raiffeisenbank gesichert abgestellt gewesen sein. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)

