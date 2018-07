vor 38 Min.

Fahrräder aus Kellerabteil entwendet

In Nördlingen sucht die Polizei einen Fahrraddieb.

In Nördlingen hat erneut ein Fahrraddieb zugeschlagen und Räder im Wert von 5000 Euro aus einem Keller gestohlen.

Der Polizeiinspektion Nördlingen ist gestern ein weiterer Einbruch in ein Kellerabteil in Nördlingen mitgeteilt worden, bei dem Fahrräder gestohlen wurden. Ein unbekannter Täter hat zwischen 5 Uhr und 19.30 Uhr das Vorhängeschloss an der Tür aufgebrochen und ein mattgrünes Mountainbike der Marke „Canyon“, sowie ein schwarz/weißes Rennrad, der Marke „Cube“ entwendet.

Der Fahrraddieb verschaffte sich offensichtlich Zugang zum Mehrfamilienhaus in der Wagga-Wagga-Straße über die Tiefgarage oder über das Treppenhaus, heißt es im Polizeibericht. Der entstandene Sachschaden hält sich zwar mit rund 50 Euro in Grenzen, jedoch nahm der Dieb zwei sehr hochwertige Räder im Gesamtwert von rund 5000 Euro an sich. Die Polizei bittet um Hinweise. (pm)

