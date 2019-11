10:06 Uhr

Fahrräder entwendet

Haben die Diebstähle was miteinander zu tun?

Bereits im September wurde in Nördlingen im Bahnhofsparkhaus ein abgesperrtes silbernes Corratec Trekkingrad entwendet. Dieses hatte noch einen Wert von ca. 50 Euro. Ebenfalls in Nördlingen, jetzt Mitte Oktober, wurde aus einem Keller in der Gerbergasse ein Fahrrad im Wert von ca. 700 € gestohlen. Seltsamerweise wurde dieses wieder aufgefunden und zwar an einem Ort, wo ein anderes Fahrrad wieder entwendet wurde. Dieser Diebstahl war bereits angezeigt worden. (pm)

