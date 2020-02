vor 47 Min.

Fahrschulauto in Nördlingen gestreift und geflüchtet

Ein weißer Lieferwagen hat in Nördlingen ein Fahrschulauto gestreift.

Der Fahrer eines weißen Vans hat am Donnerstag in Nördlingen das Auto einer Fahrschule beim Vorbeifahren gestreift. Wie die Polizei berichtet, war das Fahrschulauto um 12 Uhr auf der Krankenhausstraße in Richtung Augsburger Straße unterwegs und ordnete sich an der Kreuzung auf der Linksabbiegerspur ein.

Hinweise an die Polizei Nördlingen

Der Fahrer des Vans war zunächst in gleicher Richtung unterwegs, fuhr dann jedoch geradeaus zur Hochwegbrücke an der Fahrschule vorbei. Dabei geriet das unbekannte Fahrzeug zu weit nach links und streifte noch den rechten vorderen Kotflügel des Fahrschulautos. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0. RN

