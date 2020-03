16:00 Uhr

Fahrzeugbrand in Aufhausen

Am Donnerstag hatte die Feuerwehr in Bopfingen einen Einsatz. Das war der Grund für den Brand.

Ein technischer Defekt im Motor hat im Bopfinger Ortsteil Aufhausen einen Fahrzeugbrand ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, rückte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr aus, um den Brand in der Michelfelder Straße zu löschen. Am betroffenen Auto der Marke Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. RN

