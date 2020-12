vor 7 Min.

Fahrzeuge stoßen in Reimlingen frontal zusammen

Am Samstag kommt auf es auf der B25 bei Reimlingen zu einem Unfall. Einer der Beteiligten muss vom Rettungsdienst versorgt werden.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstagmittag gegen 13.10 Uhr auf der B25 an der Abzweigung Reimlingen-Mittelweg ereignet. Ein 20-Jähriger fuhr nach Polizeiangaben in Fahrtrichtung Nördlingen und wollte an der Einmündung mit seinem Fahrzeug nach links abbiegen.

Hierbei soll er den entgegenkommenden Pkw eines 52-Jährigen übersehen haben. Beim Abbiegen stießen die Fahrzeuge frontal zusammen. Der 52-Jährige erlitt laut Polizei leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. (pm)

