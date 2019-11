29.11.2019

Fair Trade Town: Nächster Schritt für Bewerbung

Steuerungsgruppe trifft sich im Rathaus

Die Stadt Nördlingen will sich für den Titel „Fair Trade Town“ bewerben. Dafür muss sie fünf Kriterien erfüllen. Punkt eins war der positive Ratsbeschluss und Punkt zwei ist dieser Tage auf den Weg gebracht worden. Vertreter aus Kirchen, Institutionen, Vereinen und Behörden wurden dafür in die Bundesstube eingeladen, so eine Pressemitteilung der Stadt.

Die Repräsentanten der verschiedenen Organisationen werden zukünftig die Steuerungsgruppe bilden, in der Projekte, Maßnahmen, Initiativen und Aktionen geplant und die nachhaltigen Ziele der Fair Trade Bewegung vorangetrieben werden sollen. Im Antragsverfahren sind dann die weiteren Punkte, Produkte, Zivilgesellschaft und Öffentlichkeitsarbeit, abzuarbeiten. Oberbürgermeister Hermann Faul freute sich, dass so viele Repräsentanten verschiedener Vereine und Organisationen zu diesem ersten Gespräch gekommen waren und ihre Unterstützung zugesagt haben. „Die vielfältigen Aktivitäten im Bereich der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sind beachtlich, können aber durchaus noch weiterentwickelt und ausgebaut werden“, so Faul.

Die sogenannte Steuerungsgruppe wird sich schon in wenigen Wochen mit weitergehenden Aktionen, Programmen und vor allem Initiativen zur Ressourcenschonung und zu einem fairen Handel treffen. Die nächste Sitzung soll dann dazu beitragen, weitere Firmen, gastronomische Betriebe, Behörden und die Bürgerschaft mit in die Fair Trade Community einzubinden. (pm)

