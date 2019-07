vor 5 Min.

Falsche Polizisten rufen Senioren an und fragen nach Vermögen

Gleich zwölf Betroffene melden sich in Nördlingen. Fälle an die Kripo weitergegeben.

Von vermeintlichen Polizeibeamten sind am Sonntagabend gleich zwölf Senioren in Nördlingen angerufen worden. Wie die Polizei mitteilt, sagten die falschen Kriminalbeamten den Betroffenen, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Deshalb müssten die Anrufer nachfragen, wie viel Bargeld beziehungsweise welche Wertgegenstände sich in den Haushalten befänden. Nach einem kurzen Gespräch beendeten sie das Telefonat. Ein Sachschaden ist bislang noch nicht entstanden.

Die zwölf Fälle wurden dennoch an die Kriminalpolizei Dillingen weitergegeben. (pm)

