Falsches Bild von Metzgern: So leidet eine ganze Branche

Plus Der Oettinger Metzgerei Leberle fehlen Mitarbeiter, die Folgen spüren die Kunden bereits. Das sagen Handwerkskammer und Innung über ein falsches Berufsbild.

Der Fachkräftemangel zwingt die Metzgerei Leberle in Oettingen dazu, an Montagnachmittagen bis auf Weiteres zu schließen. „Es war ein schleichender Prozess. Es ist wie in vielen Handwerksbetrieben, wenig Nachwuchs kommt nach. Jetzt hat es leider auch uns getroffen“, sagt Daniela Leberle. Die 32-Jährige, die zusammen mit ihrem Mann das Geschäft in Oettingen von dessen Eltern übernommen hat, hofft, dass dieser Zustand nur von kurzer Dauer sein wird. Der Blick in die Branche und die Handwerkszunft macht diese Hoffnungen allerdings zum Teil zunichte. Auf dem Land schließen immer mehr Metzgereien, auch Bäckereien.

Zahl der Metzger-Stammsitze ging im Landkreis Donau-Ries zurück

Nach Angaben der Handwerkskammer (HWK) für Schwaben ist die Zahl der Metzgereien im Landkreis Donau-Ries in den vergangenen fünf Jahren von 58 auf 54 zurückgegangen. Die Zahlen betreffen jeweils die Stammsitze, nicht die einzelnen Filialen. HWK-Sprecherin Monika Treutler-Walle begründet die geschwächte Branche mit dem Fachkräftemangel und der angespannten Nachwuchssituation. „Aufgrund des demografischen Wandels stehen einfach weniger Schulabgänger für die duale Ausbildung zur Verfügung. Um diese Jugendlichen bemühen sich alle Wirtschaftszweige, die dual ausbilden – von der Pflege über die Industrie, den Handel, Gastro und natürlich auch das Handwerk“, sagt sie auf RN-Nachfrage. Erschwert werde die Situation durch den Wunsch vieler Eltern, ihre Kinder auf dem akademischen Weg zu sehen. Weiter meint sie: „Eine Berufsausbildung ist da oftmals zweiter Sieger – leider. Für das Handwerk, das in allen Gewerken sehr personalintensiv ist, hat das fatale Konsequenzen.“

Kampf gegen das Metzgersterben: "Wir lieben unseren Beruf doch"

In der Metzgerbranche im Landkreis Donau-Ries ist man sich dessen bewusst. „Die Lage ist mehr als ernst“, sagt etwa der Obermeister der Fleischerinnung in Schwaben, Harald Münzinger. Die Branche suche händeringend nach Arbeitskräften. „Es wird so sein, dass das Metzgersterben noch größer wird, obwohl wir das nicht wollen. Wir lieben unseren Beruf doch“, sagt Münzinger. „Ich finde es traurig, dass wir nicht weitergeben können, was wir gelernt haben“.

Den Beruf des Metzgers oder des Metzgereifachverkäufers könnte es also irgendwann nicht mehr geben. Auch Münzinger ist der Ansicht, dass in der Gesellschaft ein falsches Berufsbild existiere. „Wir sind halbe Köche, Ernährungsberater, müssen wissen, was wie viele Kalorien hat“, erklärt der Metzger aus Mauren, der Filialen in Nördlingen und Möttingen betreibt. Und es sei keinesfalls so, dass man schlecht verdiene. Ein Metzgerlehrling bekomme im dritten Lehrjahr rund 1000 Euro brutto. Münzinger sagt dazu, dass da Luft nach oben sei. „Wir brauchen die Leute ja.“

In der Metzgerei Leberle in Oettingen haben klassische Ursachen dazu geführt, dass neues Personal gefunden werden muss. Schwangerschaften, längere krankheitsbedingte Ausfälle. Nur Ersatz sei eben so schwierig zu bekommen, schildert Daniela Leberle. Ohne die Eltern ihres Mannes, die nach wie vor in der Metzgerei arbeiteten, ginge es gar nicht.

Die Arbeitskräfte, die sie Montag bis Samstag einteilen müsse, wolle sie außerdem nicht überbelasten. „Sie dürfen nicht ausbrennen“, sagt sie. Somit bleibt der Montagnachmittag erst einmal zu (neben dem Mittwochnachmittag, an dem in Oettingen sowieso die meisten Läden geschlossen sind). Auch der Metzgereifachverkäuferin ist es ein Anliegen, die Vorzüge ihres Berufs aufzuzeigen. Sie habe sich umschulen lassen, nachdem sie sich dazu entschieden hat, im Geschäft ihres Mannes einzusteigen. Sie sitzt jetzt nicht mehr im Büro, sondern steht mit ihrem Team im Verkaufsraum.

Sie schätzt den Kontakt mit ihren Kunden. Berät bezüglich Gluten- oder Laktose-Unverträglichkeiten. Empfiehlt, was Schwangere essen können, welche Beilage zu welchem Braten passe. „Dazu braucht man Hintergrundwissen. Ich will die Leute schließlich kompetent beraten“, sagt sie und nennt nur einige wenige ihrer Aufgaben. Kein Tag gleiche dem anderen, sie gehe in ihrem Beruf richtig auf.

Leberle hofft nicht nur, montagnachmittags wieder für ihre Kunden da zu sein. Sie hofft auch, dass ein Umdenken zugunsten der Handwerksberufe stattfindet. „Es muss ja eine Zukunft geben“, sagt sie.

