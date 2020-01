28.01.2020

Fasching ohne Alkohol

Auch wer Cocktails ohne Prozente genießt, sollte hin und wieder zu Wasser greifen, rät eine Expertin

Bis zum Aschermittwoch am 26. Februar wird es auf Faschingsbällen und bei Umzügen wieder hoch hergehen. Häufig sind beim Feiern alkoholische Getränke mit im Spiel. Für diejenigen, die keine Lust auf einen Brummschädel am Tag danach haben, hält die AOK Nördlingen ein paar Tipps für Alternativen bereit.

„Ein Mixgetränk ohne Prozente schmeckt genauso gut und Sie können einen klaren Kopf behalten“, sagt AOK-Ernährungsfachkraft Cornelia Zink. Alkoholfreie Cocktails bekomme man in vielen Gaststätten in großer Auswahl und umsichtige Gastgeber bieten sie auf privaten Faschingsfeten gerne an, informiert die Beraterin in einer Pressemitteilung. Denn: An den Drinks und Cocktails „ohne“ könnten sich alle Gäste, besonders Kinder und Autofahrer, nach Herzenslust bedienen.

Am beliebtesten seien alkoholfreie Mixgetränke, die aussehen wie ein klassischer Cocktail. Cornelia Zink schätzt besonders die alkoholfreie Variante eines Pina Colada. Ein Rezept hat sie schnell zur Hand. Dafür nur einfach 0,4 Liter Kokosmilch und einen Liter Ananassaft – beides gut gekühlt – mixen. Das Rezept soll für etwa sieben große Cocktailgläser reichen, die man stilvoll mit Eiswürfeln füllen und mit Fruchtstücken oder Strohhalmen dekorieren kann. Wer es weniger süß mag, kann den Drink mit stillem Mineralwasser oder Leitungswasser verdünnen, meint die Ernährungsfachkraft.

Ebenso wirkungsvoll, aber etwas aufwändiger ist Kiwi-Bowle. Für zehn Portionen schält man fünf reife Kiwis und schneidet sie in Viertel und anschließend in dünne Scheiben. Diese Kiwi-Stücke werden in einem Liter gekühltem Ginger Ale angesetzt und dürfen etwa zwei Stunden im Kühlschrank durchziehen. Vor dem Servieren gibt man bis zu einem Liter kohlensäurereiches kaltes Mineralwasser und nach Belieben ein wenig Zitronensaft dazu. Besonders formvollendet serviert man diese Bowle in einem passenden Bowlen-Set und verwendet frische Zitronenmelisse zur Dekoration von Bowlengefäß und -gläsern.

Noch einen fachmännischen Rat hat Cornelia Zink. Auch alkoholfreie Cocktails sollten mit Genuss getrunken werden und sind daher nicht für alle Tage geeignet. „Fast alle sind ziemliche Zuckerbomben mit reichlich Frucht- oder Haushaltszucker“, sagt die AOK-Ernährungsexpertin. Sie empfiehlt daher, auch auf der Faschingsparty zwischendurch einmal zu „Wasser pur“ zu greifen – vor allem, wenn man beim Tanzen und Feiern ordentlich ins Schwitzen kommt.

