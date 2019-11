10:53 Uhr

Fassadenverkleidung in Wallerstein beschädigt

Unbekannter Täter verkratzt mehrere Fahrzeuge in Oettingen

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten mehrere Unbekannte eine Fassade in Wallerstein. Die Geschädigte hörte um kurz vor Mitternacht Lärm vor dem Haus. Als sie nachschaute, bemerkte sie, dass mehrere Platten der Fassadenverkleidung beschädigt wurden. Drei Täter flüchteten mit dem Fahrrad. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. (pm)

Auto verkratzt

Am Freitagabend, kurz vor 20 Uhr, wurde in Oettingen in der Manggasse ein Pkw verkratzt. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte mit einem spitzen Gegenstand die gesamte linke Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Im Laufe des Samstagvormittages wurden zudem weitere Sachbeschädigungen in der Oettinger Innenstadt bekannt. Vermutlich hat der gleiche Täter Fahrzeuge im Bereich der Pfarr- und Manggasse verkratzt.

Der ca. 35 Jahre alte Täter trug eine hellbraune Stoffjacke. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Nördlingen zu melden. (pm)

