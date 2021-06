Fast 40 Prozent haben die erste Impfung

Statistik: Betriebliche Impfungen werden nicht erfasst

Seit dieser Woche werden Impfungen auch durch betriebliche Ärztinnen und Ärzte vorgenommen. Diese Impfungen werden nicht von den Impfzentren erfasst, weshalb die exakte Anzahl an durchgeführten Impfungen nach aktuellem Stand nicht mehr angegeben werden könne, so das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Unabhängig von den Impfungen durch Betriebsärzte seien im Landkreis Donau-Ries bisher (Stand 6. Juni) insgesamt 77.818 Impfungen verabreicht worden. Von diesen entfallen 53.904 auf die Impfzentren und 23.914 auf Arztpraxen. Eine Erstimpfung haben bislang 52.984 Bürger erhalten, dies entspricht 39,60 Prozent der Landkreisbevölkerung.

Wie bereits vom Landratsamt angekündigt, konnten in der vergangenen Woche fast ausschließlich Zweitimpfungen durchgeführt werden. Mit insgesamt 24.245 bisher durchgeführten Zweitimpfungen sind im Landkreis Donau-Ries nun bereits 18,12 Prozent vollständig geimpft. Weitere 22.343 Personen sind im Landkreis über die Bayerische Impfsoftware BayIMCO (https://impfzentren.bayern/citizen/) registriert und signalisieren damit ihre Bereitschaft zu einer Impfung.

In der zurückliegenden Woche (KW 22) seien in der Region insgesamt 6.071 Impfungen durchgeführt worden. Von diesen wurden 3.521 Impfungen in den Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen, sowie von den mobilen Teams vorgenommen. Die niedergelassenen Ärzte konnten in der vergangenen Woche insgesamt 2.550 Impfungen durchführen, so die Mitteilung weiter. (pm)