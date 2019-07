vor 52 Min.

Fast vier Jahre Haft für Rieser Sexualstraftäter

Das Landgericht Augsburg verurteilt einen 54-jährigen Großvater wegen sexuellen Missbrauchs seiner kleinen Enkelinnen. Richter: Angeklagter hatte „möglicherweise Glück“.

Von Michael Siegel

Drei Jahre und zehn Monate muss ein Rieser wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Schutzbefohlenen ins Gefängnis – so lautet das Urteil gegen den 54-jährigen Angeklagten, der seine beiden Enkelinnen nach Auffassung der Jugendschutzkammer des Augsburger Landgerichts sexuell missbraucht hat. Dieses Strafmaß verkündete vorsitzender Richter Lenart Hoesch am Donnerstag nach vier Verhandlungstagen.

In 240 Fällen angeklagt, in sieben verurteilt

Das Gericht habe sich in seinem Urteil – aus Sicht Hoeschs soll es revisionssicher sein – lediglich auf sieben Taten bezogen, die es als klar erwiesen ansah. Fast 240 weiter Fälle des Missbrauchs, die die Staatsanwaltschaft aus den Tatumständen hochgerechnet hatte, blieben unberücksichtigt. Das Gericht beschränkte sich auch auf Taten im Zeitraum zwischen Januar und August 2018, jenem Tag, an dem die Taten angezeigt und der Großvater verhaftet worden war. Die Kinder hatten zunächst gegenüber den Eltern Andeutungen getan, dass der Opa „komische Sachen“ mit ihnen mache, während sie bei ihm regelmäßig die Wochenenden verbrachten. Später hatten die Dillinger Kriminalpolizei und die Ermittlungsrichterin in Augsburg die Kinder vernommen, was gefilmt und im Gerichtssaal vorgeführt wurde.

Einige Missbrauchsfälle gestanden

Bei den Missbrauchsfällen, die für das Gericht entscheidend gewesen waren, befanden sich auch solche Taten, die der Opa bereits im Vorfeld eingeräumt hatte. Dabei habe es sich für das Gericht allerdings um ein „beschönigendes Teilgeständnis“ gehandelt, sagte Hoesch.

Unter anderem soll der 54-Jährige seine Enkelinnen mit der Zunge im Intimbereich berührt haben. Auch soll er sich von den Kindern im Intimbereich mit Insektenschutzmittel eincremen lassen haben.

„Möglicherweise haben sie ja großes Glück gehabt mit diesem Urteil“, sagte der Richter gegenüber dem Angeklagten, da die Mädchen noch nicht konkreter hätten aussagen können, was ihnen widerfahren war. Zum Zeitpunkt der Anzeigestellung waren die Enkelinnen vier und sechs Jahre alt, nach Auffassung der Staatsanwaltschaft haben erste Übergriffe aber bereits über drei Jahre zurückgelegen.

Das Gericht betonte, dass bei der Urteilsfindung frühere Verdachtsmomente, die jedoch nicht zu einer Verurteilung geführt hatten, nicht zu berücksichtigen gewesen seien. Nachdem ein entsprechender Adhäsionsantrag (zivilrechtliche Ansprüche bei einer Straftat) nicht formgerecht gestellt worden sei, sprach das Gericht den Enkelinnen, die als Nebenklägerinnen aufgetreten waren, kein Schmerzensgeld zu.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von sechs Jahren gefordert, Verteidigerin Bettina Grupp hatte für zwei Jahre zuzüglich des bereits in Untersuchungshaft verbrachten Jahres plädiert, um für ihren Mandanten eine Bewährungsstrafe herauszuhandeln.

Themen Folgen