vor 9 Min.

Faul blickt zufrieden auf 2019 zurück

Ein Höhepunkt war aus Sicht des OBs das Stadtmauerfest

Zufrieden hat Oberbürgermeister Hermann Faul auf das Jahr 2019 zurückgeblickt. Bei der vergangenen Stadtratssitzung sagte er: „Wir haben in vielen Bereichen einiges auf den Weg gebracht.“ Straßen und Wege seien saniert worden, Bebauungspläne in Bearbeitung – etwa für das Strenesse- oder das Stabilus-Gelände: „Hier werden für die Stadt sehr wichtige Projekte verwirklicht.“ Beim sozialen Wohnungsbau sei man zwar nicht ganz im Zeitplan, aber das Projekt gehe voran. Der Rat habe eine neue Altstadtsatzung verabschiedet, das Radwegekonzept werde demnächst vorgestellt. Auch im Bereich Wirtschaft sei 2019 ein gutes Jahr gewesen – Faul erinnerte unter anderem an die Jubiläen von Destilla, SPN und Rood Microtec.

Zahlreiche Feste seien in Nördlingen gefeiert worden, etwa die 800. Mess’. Höhepunkt war aus Fauls Sicht das Stadtmauerfest. Der Oberbürgermeister erwähnte das Länderspiel der Basketball-Nationalmannschaft der Damen, er verwies auf die zahlreichen Veranstaltungen in den Bereichen Kunst, Musik und Kultur und die Besuche von Vertretern aus der Landes- und Bundespolitik. Faul dankte unter anderem den Mitgliedern des Stadtrates, die sehr viel Zeit, Geduld und Nerven für diese Aufgabe aufbringen würden – Faul würdigte ihr „vorbildliches Engagement“. Zweiter Bürgermeister Markus Landenberger-Schneider bemerkte, dass dies Fauls letzter Jahresrückblick als OB gewesen sei. Mit seiner menschlichen und integrativen Art habe er Maßstäbe gesetzt. Zwar sei jetzt Wahlkampf – doch man müsse und solle auch in den Folgejahren gut zusammenarbeiten. (tiba)

