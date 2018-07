vor 34 Min.

Favorit: Standort Gerhart-Hauptmann-Straße

Wie viel kostet ein neues Hallenbad für Nördlingen, welche Variante ist sinnvoll?

Von Martina Bachmann

Noch in dieser Wahlperiode will der Nördlinger Stadtrat in Sachen Hallenbad vorankommen. Doch die Entscheidung über das Millionenprojekt wollen die Kommunalpolitiker keinesfalls leichtfertig treffen. Deshalb ging es in der Sitzung am Donnerstagabend noch nicht um einen Beschluss, sondern vielmehr um Informationen. Die präsentierten Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Den Anfang machte jedoch Architekt Robert Stärr von der Fritz Planung GmbH. Das Büro hatte für Nördlingen schon einmal verschiedene Hallenbad-Varianten erarbeitet, Stärr hatte nun aktuelle Zahlen dabei. Deutlich wurde: Die Sanierung im Bestand – also ohne Erweiterung und Sauna – wäre die günstigste. Auf vergleichsweise „nur“ 4,2 Millionen Euro schätzte Stärr dabei die Baukosten. Eine zweite Variante wäre deutlich teurer, böte aber auch eine mehr als doppelt so große Wasserfläche.

Dabei soll ein Anbau entstehen, in dem ein wettkampftaugliches Schwimmbecken mit sechs Bahnen eingebaut wird. Das derzeitige Becken würde durch ein kleines Lehrschwimmbecken und einen Kinderbereich ersetzt werden. Im ersten Stock ist eine Sauna vorgesehen. Die Baukosten schätzte Stärr für das Hallenbad auf 11,61 Millionen Euro, die für die Sauna auf 1,42 Millionen Euro. Als dritte Variante präsentierte der Architekt einen Neubau mit einem großen Becken, einem Lehrschwimmbecken, einem Kinderbereich und einer Sauna. Die Kosten schätzte er dabei auf 11,93 Millionen Euro für das Bad und 1,7 Millionen Euro für die Sauna. Bei allen drei Möglichkeiten kommt die Sanierung der bestehenden Sporthalle dazu, die Stärr mit rund zwei Millionen Euro veranschlagte.

Der Architekt rechnete den Räten auch vor, wie viel mehr die Stadt Nördlingen pro Jahr an Defizit tragen müsste. Er kalkulierte dabei zwar mit deutlich steigenden Besucherzahlen, kam jedoch auf einen Zuschussbedarf von 427 566 Euro bei der Erweiterung und 468230 Euro beim Neubau. Auch Kämmerer Bernhard Kugler warnte vor den Folgekosten. Man müsse das Bad mit Krediten finanzieren, Zins und Tilgung kämen somit obendrauf. Die effektive freie Finanzspanne der Stadt liege jetzt bei 1,5 Millionen Euro pro Jahr und sei danach nur noch halb so groß, so Kugler.

Bei einer Umfrage der RN hatten sich 69 Prozent der Teilnehmer für den Standort neben dem Freibad ausgesprochen. Doch gegen den führte Karl Stempfle, Leiter des Liegenschaftsamtes, mehrere Argumente auf, unter anderem diese: Den Bau könne man nur auf der bestehenden Liegewiese im Norden oder angrenzend an die Parkplätze unten errichten. Beim ersten Standort seien Eingriffe in das Natur- und Landschaftsbild nicht ausgeschlossen und die Wiese falle schlicht weg, beim zweiten müsse man erst noch die Grundstücke erwerben. Die Synergieeffekte seien gering. Vielmehr müssten für die Schüler Shuttlebusse eingesetzt werden, was Kosten von rund 70000 Euro pro Jahr verursache. Die Schulen seien vom Standort nicht begeistert, sechs von acht hätten sich gegen ihn ausgesprochen. Und die verbleibenden zwei seien Deiningen und Wallerstein, deren Schüler sowieso mit dem Bus kämen. Stempfle erinnerte zudem an die Einwendungen der Nachbarn 1995 gegen ein mögliches Kombibad. Auch der Standort am Sportpark überzeugt aus Sicht der Verwaltung nicht, sie favorisiert die Erweiterung an der Gerhart-Hauptmann-Straße, aus diesen Gründen: Nähe zur Schule, Fernwärme möglich, sinnvolle Nutzung des Altgebäudes. Allerdings müssten Parkplätze für rund 250000 Euro neu gebaut werden.

Die Sauna, so Stempfle, würde man neun Monate im Jahr offenlassen, die Öffnungszeiten nicht zu knapp bemessen. Architekt Jürgen Eichelmann vom Stadtbauamt präsentierte den Räten schließlich zwei Studien – zum einen die Erweiterung am Standort, zum zweiten einen Neubau mit einer neuen Sporthalle. Doch der würde wohl rund 19 Millionen Euro brutto kosten, 15 Millionen Euro stellen aus Sicht der Verwaltung allerdings die „äußerste Grenze der finanziellen Belastbarkeit dar“. Ziel ist nun, dass sich der Stadtrat im Herbst für eine Variante entscheidet.

