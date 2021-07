50 Jahre im Rettungsdienst: Einsatz zwischen Leben und Tod

Plus Friedrich Ackermann aus Fessenheim ist im Ries zu unzähligen Unfällen gefahren und hat die Menschen ehrenamtlich als Rettungsdiensthelfer versorgt. Das hat seine Einstellung zum Leben verändert: Was für ihn wirklich wichtig ist.

Herr Ackermann, Sie geben seit Jahrzehnten Erste-Hilfe-Kurse im Ries. Wie wichtig ist es, dass man nicht nur einmal an solch einem Kurs teilnimmt?