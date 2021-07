Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Am Freitag verursachte ein betrunkener 28-Jähriger einen Autounfall. Dabei wurde er leicht verletzt.

Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitag, kurz vor 22.30 Uhr, einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht fuhr der 28-Jährige mit seinem BMW in den abgesperrten Baustellenbereich der Staatsstraße 2213 in Fessenheim. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts ab und stieß gegen einen Gartenzaun. Bis zum Eintreffen der Streife hatte der Fahrer den Angaben zufolge die Unfallstelle verlassen. Als die Polizei eine Fahndung nach dem Fahrer eingeleitet hatte, bei welcher auch ein Polizeihubschrauber angefordert war, kam der Fahrer wieder zur Unfallstelle zurück.

Ein durchgeführter Alkoholtest soll einen Wert von über zwei Promille ergeben haben, weshalb eine Blutentnahme erfolgte. Der leicht verletzte Fahrzeugführer wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 5.500 Euro. (pm)

