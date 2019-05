vor 41 Min.

Fest der Nachbarschaft im Spitalhof

In diesem Zeichen steht der „schönste Biergarten“ 2019

Seit weit mehr als 30 Jahren ist es Tradition, dass in Nördlingen das Spitalhoffest stattfindet. Heuer wird am Wochenende des 18. und 19. Mai gefeiert. Die traditionelle Veranstaltung wird in besonderem Gedenken an den kürzlich verstorbenen Helmut Pisko veranstaltet. Andreas Hagner, Vorsitzender des Nachbarschaftsvereins Spitalhoffest, ist sich sicher, dass ohne den Visionär, Ideengeber und die langjährige Triebfeder in der Nachbarschaft des Spitalhofes das Fest heute so nicht möglich wäre. Im idyllischen Spitalhof in Nördlingen haben sich alle Anwohner und damit auch die Organisationen Feuerwehr, Lebenshilfe, DLRG, Knabenkapelle und die Metzgerei Pisko zusammengetan und stellen ein Fest auf die Beine, das zu Recht zumindest an diesem Wochenende als der „schönste Biergarten Nördlingens“ bezeichnet werden kann.

Durch die Kameradschaft, die ein gemeinsames Anpacken und das Arbeiten an einem Ziel schafft, konnten über die Jahre enge Freundschaften und Bindungen zwischen den Beteiligten entstehen und gepflegt werden. Diesen Zusammenhalt merken auch die Menschen mit Behinderungen, die im Lebenshilfe- Wohnheim ihr Zuhause gefunden haben. Denn Handicap oder nicht, jeder wird gebraucht, wenn wieder hoffentlich hunderte Besucher kommen und mit einem abwechslungsreichen Programm und kulinarischen Spezialitäten versorgt werden wollen. So führt neben dem bewährten Rahmenprogramm die Nördlinger Feuerwehr am Samstag mit ihrem historischen Löschzug eine Übung vor. Am Abend ab 18 Uhr unterhalten nach Angaben einer Mitteilung der Stadt Nördlingen bei hoffentlich schönem Wetter „Gustav und Lande“ die Festgemeinde. Besonderer Höhepunkt wird es wieder, wenn das Fest am Sonntagvormittag mit einem Open-Air-Gottesdienst – umrahmt von der Nördlinger Knabenkapelle – weitergeht. Bei reichhaltiger Verpflegung wird den Zuschauern ein Rahmenprogramm mit Tauchvorführung der DLRG, Veranstaltungen der Verkehrswacht, der Feuerwehr und einer Tombola, Hüpfburg und vieles mehr geboten. (pm)

