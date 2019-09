vor 14 Min.

Feuer in Tiefgarage: Anwohner sollen Fenster geschlossen halten

Am Mittwochabend ist in Nördlingen ein Brand in einer Tiefgarage ausgebrochen.

Bei einem Tiefgaragenbrand in der Maria-Holl-Straße kommt es zu starker Rauchentwicklung. Die Polizei bittet Anwohner um Vorsicht.

In Nördlingen ist am Mittwochabend ein Brand in einer Tiefgarage ausgebrochen. Wie die Polizei meldet, kommt es durch das Feuer in der Maria-Holl-Straße zu starker Rauchentwicklung. Anwohner sollen deshalb Fenster und Türen geschlossen halten.

Die Ursache des Brandes ist bislang noch unklar. (AZ)

