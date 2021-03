Feuerwehr-Anbau: Zwei Geschichten zum Schmunzeln

Plus Die einen sagen so, die anderen so: Am Ende aber müssen die Suppe alle gemeinsam auslöffeln, meint Martina Bachmann in ihrem Kommentar zum neuen Feuerwehrauto.

Würde es nicht um unser aller Steuergeld gehen, könnte man über die Geschichten zum Herkheimer Feuerwehrauto fast ein bisschen schmunzeln. Ja, Geschichten, es gibt derer nämlich zwei. Und jedes Mal wird einer anderen Partei der Schwarze Peter zugeschustert.

Die erste Geschichte wird von Stadträten berichtet und sie geht so: 2019 beriet man über den Kauf neuer Feuerwehrautos. Es war die Zeit des Kommunalwahlkampfes – wer kann in solch einer Situation schon gegen neue Löschfahrzeuge sein? Zumal die ja auch noch bezuschusst werden. Also stimmte man unter anderem für den Kauf des Feuerwehrautos für Herkheim. Die Verwaltung habe damals gesagt, so berichten es Stadträte, man müsse nur kleinere Arbeiten am Gerätehaus erledigen, dann passe das neue Löschfahrzeug schon rein. Von der Verbreiterung der Rolltore sei die Rede gewesen.

Neues Feuerwehrauto in Herkheim: Warum wundert man sich im Stadtrat über den Anbau?

Die zweite Geschichte wird von Verwaltungsmitarbeitern erzählt, sie geht so: Ja, damals habe es eine nicht-öffentliche Sitzung gegeben. Und ja, es sei um den Kauf von Feuerwehrautos gegangen. Im Fall von Herkheim habe man den Stadträten gesagt, dass das neue Löschfahrzeug nicht in das Gerätehaus passe. Die hätten dem Kauf trotzdem zugestimmt. Unverständlich, so heißt es aus der Verwaltung, dass sie sich jetzt über den Anbau wundern.

Wer auch immer wem diese Suppe eingebrockt hat: Auslöffeln müssen sie jetzt alle zusammen. Die Freiwillige Feuerwehr Herkheim übernimmt ehrenamtlich eine Aufgabe, die für uns alle immens wichtig ist: Sie ist da, wenn es brennt oder wenn sich ein Verkehrsunfall ereignet. Für ihre Arbeit müssen die Feuerwehrleute angemessen ausgerüstet sein. Sie brauchen ein adäquates Löschfahrzeug. Das kann auch nicht in irgendeinem Stadel in Herkheim stehen – wie derzeit – weil es stets für den Einsatz bereit sein muss. Es gehört in ein Gerätehaus.

Warum allerdings der vorgestellte Anbau soviel kostet, wie ein Einfamilienhaus, ist für den Laien wirklich nur sehr schwer zu verstehen.

