18.09.2019

Feuerwehr löscht Brand in Tiefgarage

Bei einem Brand in Nördlingen wurden vier Menschen verletzt. Rund 100 Feuerwehrleute und 48 Sanitäter waren bei dem Feuer in einer Tiefgarage im Einsatz.

Großeinsatz für die Feuerwehr: In der Nördlinger Maria-Holl-Straße hat es am Mittwochabend in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Vier Menschen erlitten dabei eine Rauchgasvergiftung.

Der Brand wurde in der Nacht gelöscht. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstagmorgen ist die Tiefgarage bis auf Weiteres gesperrt. Ein Statiker habe festgestellt, dass etwas mit der Betondecke nicht stimme. Am Vormittag soll das genauer überprüft werden.

