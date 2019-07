vor 48 Min.

Feuerwehr muss brennendes Auto in Riesbürg löschen

Eine Frau fuhr Montagmorgen aus ihrer Garage in Riesbürg. Noch im Hof fing das Auto an zu brennen.

Das Auto einer 39-Jährigen hat am Montagmorgen in Riesbürg gebrannt. Die Frau fuhr gegen 7.45 Uhr aus ihrer Garage in der Hauffstraße aus, wie die Polizei berichtet. Noch im Hof rauchte es aus dem Motorraum, kurz darauf fing selbiger Feuer. Die Frau verließ sofort ihren Wagen und verständigte die Feuerwehr. Sie wurde nicht verletzt. Schließlich rückten die Feuerwehren aus Riesbürg und Bopfingen mit rund 20 Einsatzkräften an und löschten den Brand, der wohl aufgrund eines technischen Defekts ausbrach, wie die Polizei nach ersten Ermittlungen vermutet. (pm)

