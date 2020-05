10:23 Uhr

Feuerwehr muss in der Nacht zum Einsatz ausrücken

Die Feuerwehr ist in der Nacht zum Sonntag zu einem Brand gerufen worden.

In der Nacht auf Sonntag musste die Wallersteiner Feuerwehr ausrücken. Der Schaden blieb überschaubar.

Auf der Straße zwischen Wallerstein und Benzenzimmern hat in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr eine Straßenabsperrung gebrannt. Den ersten Ermittlungen zufolge fing eine Warnleuchte wegen eines technischen Defektes Feuer und setzte den Schrankenzaun in Brand. Zur Brandbekämpfung rückte die Feuerwehr Wallerstein an. Es entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 250 Euro. RN

