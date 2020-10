11:17 Uhr

Feuerwehr rückt wegen Brand eines großen Asthaufens bei Nördlingen aus

Die Feuerwehren aus Reimlingen und Nördlingen musst am Samstag einen brennen Asthaufen löschen.

Am Samstag gegen 19:30 Uhr sind die Feuerwehren aus Reimlingen und Nördlingen ausgerückt, um einen Brand am Heuweg in Reimlingen, nördlich der B25, abzulöschen. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte dort ein großer Astholzhaufen auf einer Wiese. (pm)