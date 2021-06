Personalausgaben prägen den Etat der VG

Verwaltungsumlage für die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft steigt leicht

Die Verwaltungsgemeinschaft Ries, flächenmäßig die größte im Landkreis Donau-Ries, hat ihren Haushalt beschlossen. Wie steht die VG finanziell da?

Grundsätzlich bezeichnet der Verwaltungsleiter der VG, Moritz Gerstner, den Haushalt als „unspektakulär“. Der Haushaltsplan des kommunalen Zusammenschlusses deckt seinen Verwaltungshaushalt im Wesentlichen aus Umlagebeiträgen der Mitgliedsgemeinden. Der Vermögenshaushalt enthält im Wesentlichen Büro- und EDV-Ausstattung.

Unspektakulär war auch das Haushaltsjahr 2020 verlaufen, wenn man davon absieht, dass der Verwaltungshaushalt durch (vorübergehend) verminderte Personalausgaben und (pandemiebedingte) Minderausgaben sowie durch Mehreinnahmen bei Gebühren, Erstattungen und Bußgeldern einen Überschussbetrag von 77.775,35 Euro an den Vermögenshaushalt abführte.

Für 2021 ändert sich im Verwaltungshaushalt wenig; allerdings werden bis auf Weiteres keine ähnlichen Überschüsse und Zuweisungen an den Vermögenshaushalt erwartet. Geplant ist – hauptsächlich wegen nun wieder höheren Personalkosten – eine Steigerung in Einnahmen und Ausgaben von (Plan 2020:) 1.408.650 Euro auf 1.442.600 Euro. Der Vermögenshaushalt ist seit 2019 durch Sanierungsprojekte geprägt, wobei die zum Beispiel für die Gebäudeelektronik, die Brandschutznachrüstung und den Einbau eines Aufzugs (Barrierefreiheit) vorgesehenen Beträge nur zögernd abfließen. Auch für das neue Haushaltsjahr stehen noch Investitionen im EDV-Bereich an. Der Vermögenshaushalt für 2021 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 63.000 Euro ab, gedeckt durch Entnahme aus den Rücklagen.

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf im Verwaltungshaushalt beträgt im Haushaltsjahr 1.106.995 Euro und wird durch die von den Mitgliedsgemeinden zu leistende Verwaltungsumlage in Höhe von 102,51 Euro pro Einwohner (2,41 Euro mehr als im Vorjahr) gedeckt.

Entsprechend den Vorgaben der Kommunalaufsicht wurden Haushaltsplan, Haushaltssatzung, Stellenplan und mittelfristige Finanzplanung beschlussmäßig festgestellt (einstimmig). War die Haushaltsberatung und -feststellung ein jährlich wiederkehrender „unspektakulärer“ Routinevorgang, so ging es beim zweiten Tagesordnungspunkt um ein kommunalpolitisches „Schmankerl“: Wie berichtet, haben die Gemeinden Alerheim und Wechingen, die beide der Verwaltungsgemeinschaft Ries angehören, im Winter 2020/2021 den „Zweckverband gemeinsamer Bauhof Alerheim-Wechingen“ gegründet. Durch den Zusammenschluss soll die wirtschaftliche Effizienz und der beiderseitige Ressourceneinsatz optimiert werden, für außenstehende Betrachter ein nicht alltägliches Beispiel nachbarlicher Vernunft.

Die zugehörige Satzung wurde inzwischen vom Landratsamt geprüft und genehmigt sowie im Amtsblatt veröffentlicht. Die in diesem Zusammenschluss anfallenden Verwaltungsarbeiten (wie Personalverwaltung, Rechnungswesen) fallen bei den beteiligten Gemeinden weg. Bisher wurden sie von der VG erledigt und das bleibt auch so. Durch einstimmigen Beschluss genehmigte die Verbandsversammlung diese Zweckvereinbarung.