vor 52 Min.

Firmen klagen über Telefonprobleme in Deiningen

Anne Wagner ist Juniorchefin bei der Firma Wagner in Deiningen. Dort funktionierte in der vergangenen Woche das Telefon nicht mehr, mit einer Notlösung behilft sich der Betrieb.

Im Gewerbegebiet in Deiningen sind einige Betriebe derzeit nur schwer erreichbar – eine Störung, teilt die Telekom mit. Messtrupps versuchen, eine Lösung zu finden.

Das Telefon stand still. Kein Anruf kam rein, raustelefonieren konnten die Mitarbeiter der Firma Wagner in Deiningen auch nicht. Eine Störung. Das habe ihm die Telekom mitgeteilt, schildert Hans-Jürgen Wagner, Geschäftsführer des Betriebs. Er sei einige Tage im Urlaub gewesen und habe dann am 12. August festgestellt, dass die Telefone nicht klingelten.

Deiningen: Firmen stellen Probleme mit Telefon am 12. August fest

Mit einem Notfallplan hat die Firma, die im Fahrzeugbau tätig ist und unter anderem landwirtschaftliche Anhänger herstellt, Abhilfe geschaffen: Bei ihrem Internetanbieter – nicht die Telekom – hat die Firma auch eine Telefonnummer bekommen. Bisher wurde diese nicht genutzt, nun richtete Wagner damit einen Anschluss ein. Der Haken: Statt vier Leitungen hat der Betrieb jetzt nur noch eine. Doch wenn diese belegt ist, kann niemand mehr anrufen. Besetzt. Deshalb laufen Telefongespräche im Betrieb derzeit so ab: „Ist das ein längeres Gespräch? Können wir Sie gleich zurückrufen?“ Juniorchefin Anne Wagner und ihr Vater Hans-Jürgen wollen den Kunden so schnell wie möglich aus der Leitung bekommen und rufen dann per Handy zurück. Hans-Jürgen und Anne Wagner besorgten sich zusätzliche Mobiltelefone und Prepaidkarten. Alles nur, damit die Leitung frei bleibt und der nächste Kunde auch bei ihnen durchkommt. „Wenn wir raustelefonieren, ist der Weg belegt, wenn einer von außen anruft, ist die Leitung belegt. Das ist man bei uns mit Sicherheit nicht gewöhnt“, sorgt sich der 58-Jährige um den Ruf seiner Firma.

Wagner fühlt sich alleingelassen von der Telekom: „Es ist schade, dass man keine Auskunft kriegt, wie lange das dauert. Dass man das nicht schnell beheben kann – und das in der heutigen Zeit.“ Der Juniorchefin Anne Wagner sei in der Hotline gesagt worden, dass eine Hauptleitung in Nördlingen betroffen sei – auf Nachfrage bei der Stadt ist davon aber nichts bekannt.

Mitarbeiter können nur eingeschränkt arbeiten

Für die Firma Wagner geht es ums Geschäft, die Mitarbeiter können nur eingeschränkt arbeiten. Verkäufer, Angestellte können kaum ihrer Arbeit nachgehen. „Jemand, der bei uns etwas kaufen oder nachfragen möchte, der hört ja nur noch, dass belegt ist“, sagt Hans-Jürgen Wagner. Es sei schlecht abzuschätzen, was ihm derzeit an Aufträgen verloren gehe. Der 58-Jährige rechnet mit Einbußen: „Wir sprechen nicht von einem Tag, nicht von zwei Tagen, sondern von fast zwei Wochen.“

Auch andere Betriebe in Deiningen sind betroffen, so beispielsweise die Firma Hagebo Sport und Druck. Einer der drei Inhaber, Wolfgang Gerstmeier, sagt, seine Firma sei die ersten beiden Tage Anfang vergangener Woche nicht zu erreichen gewesen. Erst dann hätten er und seine Kollegen eine private Rufumleitung auf ihr privates Handy gelegt. Retouren würden sie teilweise per Fax bei den Firmen anmelden, mit denen sie zusammenarbeiten, schildert Gerstmeier die Probleme. Auch das geht nicht. Sein Betrieb habe viele Telefonkunden und er könne nur einen Teil seiner Arbeit per Mail erledigen. „Erst sind wir verkehrstechnisch nicht erreichbar, jetzt auch telefonisch nicht“, sagt Wolfgang Gerstmeier mit Blick auf die Baustelle vor der Tür und meint: „Das ist bitter.“

Deiningen: Telekom wurde Störung am 6. August gemeldet

Auf Anfrage unserer Zeitung teilte die Telekom mit, dass „eine Störung vorliegt, von dem auch Kunden im Gewerbegebiet betroffen sind. Die Störung wurde uns am 6. August gemeldet.“ Messtrupps seien unterwegs. Ein Sprecher der Telekom teilt mit: „Ich bitte die Unannehmlichkeiten der Kunden zu entschuldigen und versichere ihnen, dass wir alle unsere Möglichkeiten ausschöpfen, um die Betroffenen schnellstmöglich wieder ans Netz zu bringen.“ Er erklärt, warum sich die Störung so lange hinzieht: Bei den alten Kupferkabeln wisse man nicht genau, wo sie lägen. Deswegen müssten Messtrupps versuchen, die Störung zu lokalisieren. „Das ist leider wie die Nadel im Heuhaufen“, sagt Becker.

Eine Lösung ist aber in Sicht, das Problem könnte laut Bürgermeister Wilhelm Rehklau bereits am heutigen Mittwoch angegangen werden. Der Bürgermeister teilt mit, dass die Jahnstraße aufgebaggert und daran gearbeitet werde, die Störung zu beheben.

Themen Folgen