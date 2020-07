vor 48 Min.

Fladen-Piraten entern Ochsenzwinger

Biergarten mit Kunst, Kultur und Unterhaltung an drei Wochenenden im Juli und August. Dabei erfährt der im Vorjahr so erfolgreiche Poetry Slam seine zweite Auflage.

Anlässlich ihres Jubiläums zum zehnjährigen Bestehen richten die Fladen-Piraten im Ochsenzwinger einen Biergarten ein. Für drei Wochenenden lautet das Motto: Zwingerclub – Biergarten mit Kunst, Kultur und Unterhaltung. Das klassische Biergartenangebot wird durch Food-Trucks, Kaffee und Kuchen, herzhafte Brotzeiten und der guten, alten Piraten-Bar flankiert. Die Termine sind: jeweils Freitag bis Sonntag im Zeitraum von 24. bis 26. Juli, 31. Juli bis 2. August und 7. bis 9. August. Die Öffnungszeiten des Biergartens: Freitag 16 bis 23 Uhr, Samstag 10.30 bis 23 Uhr, Sonntag 10.30 bis 20 Uhr.

Mit tatkräftiger Unterstützung des Vereins Alt Nördlingen (VAN) sind in der angrenzenden Sommerhalle und der Freilichtbühne Alte Bastei folgende Veranstaltungen vorgesehen: Am Samstag, 1. August, findet zum zweiten Mal ein Poetry Slam in der Freilichtbühne Alte Bastei statt. Bei dieser Form moderner Bühnendichtkunst treten acht Autoren mit ihren Texten gegeneinander an, während das Publikum den Wettstreit mittels Applausabstimmung entscheidet. Interessierte Autoren und Poeten können sich per E-Mail anmelden (Info@RieserPoetrySlam.de).

Am darauffolgenden Samstag, 8. August, gastiert eine Cabaret Burlesque Revue in der Alten Bastei. Burlesque, das ist die Kunst des frivolen Unterhaltungstheaters der goldenen Zwanziger-Jahre. Eine zweistündige Revue mit Tanz, Gesang und angedeutetem Striptease. Die Künstlerinnen entkleiden sich nicht vollständig, sondern entledigen sich nur Teilen ihrer pompösen Kostüme. Schönheit, Body-Positivity und Humor in Glitzer, Pailletten, Federn – mit einem ordentlichen Schuss Humor und atemberaubendem Live-Gesang.

Lediglich 120 Tickets gehen in den Vorverkauf

Wegen der Corona-Bestimmungen werden für die beiden Veranstaltungen im Vorverkauf lediglich 120 Tickets zur Verfügung stehen. Geht es bei schönem Wetter in die Alte Bastei, gibt es noch einmal zusätzlich 40 Karten an der Abendkasse. Finden die beiden Events bei schlechter Witterung in der Sommerhalle des Ochsenzwingers statt, bleibt es bei den 120 Plätzen. Marcel Kraft von den Fladen-Piraten bittet die Besucher schon vorab für Verständnis: „Wir wollen das mit den Plätzen möglichst flexibel handhaben, wenn zum Beispiel größere Familien kommen. Aber alles werden wir nicht ermöglichen können.“

Zusätzlich wird die Sommerhalle für verschiedene Veranstaltungen wie Tischtennisturnier, Kunstausstellung, Flohmarkt und als Schlecht-Wetter-Alternative für die Veranstaltungen der Alten Bastei genutzt. (pm/rom)

unter kurzelinks.de/zwingerclub. Der Eintritt im Biergarten ist frei. Für die Veranstaltungen in der Alten Bastei sind Karten an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Bücher Lehmann (Nördlingen), Schreib- und Spielwaren Bork (Oettingen).

