vor 26 Min.

Flächenbrand auf Acker in Bopfingen: Knapp 30 Feuerwehrleute im Einsatz

In Bopfingen kam es am Montagnachmittag zu einem Flächenbrand. Fast 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz und löschten das Feuer.

Aufgrund eines technischen Defekts an einem Mähdrescher hat es am Montagnachmittag in Bopfingen im Ortsteil Baldern gebrannt. Gegen 16.30 Uhr tropfte laut Polizeiangaben von der Maschine heißes Schmiermittel auf einen Acker bei der Schlägweidmühle und setzte diesen in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Bopfingen/Aufhausen war zur Brandbekämpfung mit 27 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. (pm)

