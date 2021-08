Flutkatastrophe

17:30 Uhr

THW im Ahrltal: Helfer aus Nördlingen, die über ihre Grenzen hinausgehen

Plus Eine Gruppe des Technischen Hilfswerks Nördlingen wird in den Überschwemmungsgebieten in Rheinland-Pfalz angefordert. Nach dem ersten Schock spüre man jetzt Aufbruchstimmung, sagen die Helfer.

Bereits Anfang August wurde die Fachgruppe Notversorgung und -instandsetzung (FG N) des Nördlinger Technischen Hilfswerks für einige Tage ins Flutgebiet im Ahrtal verlegt. Als Teil weiterer Einheiten aus dem Bereich Ingolstadt hatten die Helferinnen und Helfer die Aufgabe, Teileinheiten zu unterstützen sowie Treibholz und Schwemmgut zu räumen.

