Forheimer Bürgermeister zum Almarin: "Das wird es gewesen sein"

Plus Forheim entscheidet sich gegen eine Teilnahme am Zweckverband. Dabei wäre der Gemeinde der Betrag eigentlich wert gewesen.

Von Forheim nach Mönchsdeggingen sind es knapp 15 Kilometer Fahrtstrecke, in einer Viertelstunde lässt sich der Weg zurücklegen. Forheim wäre eine Gemeinde, für die sich ein Besuch im Freizeitbad Almarin auf jeden Fall lohnen würde. Doch auch dieser Gemeinderat entscheidet sich dagegen.