Forheim: Nach 13 Jahren wieder Schulden

Die Bollstädter Straße in Aufhausen wird ausgebaut. Dafür muss die Gemeinde viel Geld in die Hand nehmen.

Die kleinste Gemeinde im Ries nimmt neue Kredite auf. Notwendig wird das auch deshalb, weil eine Straße ausgebaut wird

Von Peter Urban

Seit 2008 ist die Gemeinde Forheim schuldenfrei, Begriffe wie Kreditaufnahme oder Tilgung sind in den vergangenen Jahren Fremdworte für die kleine Gemeinde gewesen. Das sagte der Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Ries, Moritz Gerstner, der dem Forheimer Rat den Haushalt für das Jahr 2021 erläuterte. Nach 13 Jahren sind heuer erstmals wieder neue Kredite vorgesehen.

Routiniert und umfassend erklärte der leitende Verwaltungsbeamte dem Rat zunächst die Bedeutung und Systematik von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt einer Gemeinde, um dann in die Details zu gehen. Insgesamt 44 Seiten umfasst der Verwaltungshaushalt, der dann auch in den wichtigsten Positionen erläutert und besprochen wurde. Der Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt 2021 schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 938223 Euro, der Vermögenshaushalt mit 1703000 Euro.

Diese Differenz erfordert die Einstellung der notwendigen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Etat in Höhe von 676475 Euro. Notwendig macht diese Maßnahme das so genannte „Gesamtdeckungsprinzip“ und heißt nicht notwendigerweise, dass der Kredit auch wirklich – vor allem nicht in voller Höhe – aufgenommen werden muss.

Die umfangreiche Investitionsplanung in Forheim für 2021 macht diese Vorgehensweise allerdings notwendig: Allein für den geplanten Ausbau der Bollstädter Straße, mit Straßenbeleuchtung, werden 478000 Euro veranschlagt, für die Kanalsanierungsmaßnahmen dazu 255000 Euro. Außerdem schlägt die Erschließung des geplanten Baugebiets „Südost“ inklusive Kanalisation mit 415000 Euro zu Buche, und der nächste größere Posten im Haushalt fällt unter den Punkt „Allgemeiner Grunderwerb“ mit 340000 Euro.

Diesen Investitionen stehen selbstverständlich auch zukünftige Einnahmen gegenüber, so können staatliche Zuschüsse von über 200000 Euro gegengerechnet werden und der zukünftige Grundstücksverkauf im neuen Baugebiet wird ebenfalls den Kreditbedarf deutlich senken. Bürgermeister Andreas Bruckmeier sagte: „Die geplanten (Bau-)Maßnahmen sind eine Investition in die Zukunft der Gemeinde, angestoßen durch die Zuschüsse, die es aktuell gibt und die wir einfach nutzen müssen.“ Und nur, weil sich die Gemeinde am Geldmarkt mit Zinsen von höchstens circa 0,4 Prozent bedienen könne, sei es möglich, diese Investitionen jetzt durchzuführen.

Bruckmeier führte einen Vergleich an: Im Jahr 2008, dem letzten Schuldenjahr Forheims, musste die Gemeinde im Prinzip die gleichen Zinsen für damals 81000 Euro bezahlen, wie heute für sage und schreibe 680000 Euro. Nicht zuletzt durch die plausible Begründung und Erklärung des Sachstandes wurde im Anschluss an die Diskussion die Haushaltsplanung und Haushaltssatzung der Gemeinde für 2021 einstimmig verabschiedet.

