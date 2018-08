04.08.2018

„Forum Digital“ startet

Die Raiffeisen-Volksbank Ries präsentiert am Flohmarkt-Samstag, 4. August, zum ersten Mal ihre jüngste Geschäftsstelle in Nördlingen.

RVB Ries eröffnet die moderne Einrichtung in Nördlingen

Heute öffnet die Raiffeisen-Volksbank Ries zwischen 9 und 12 Uhr in der Fußgängerzone erstmals ihr neues „VR Forum Digital“. Untergebracht ist es im Gebäude des ehemaligen DER-Reisebüros, das in Nördlingen auch als „Horn-Haus“ bekannt ist.

Die Genossenschaftsbank geht mit der Zeit. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung im Bankwesen hat sich der Vorstand dazu entschlossen, dieser Entwicklung mit einer eigenen, neuen Plattform Rechnung zu tragen.

80 Digital Services werden in den Räumen für die Besucher auf Tablets präsentiert und erlebbar gemacht. Sie können allesamt auf das eigene Smartphone oder das Tablet aufgespielt und installiert werden. Ein „Hit“, wie sie Marketing-Leiter Michael Kunofsky nennt, sei die VR-Banking App, über die mittlerweile die Bankgeschäfte abgewickelt werden könnten. Die Steigerungsraten seien enorm. 18000 Überweisungen hätten die Nutzer im vergangenen Jahr mittels App getätigt. Zum Halbjahr 2018 liege die Zahl bereits bei rund 17000, sodass am Ende des Jahres die 20000er-Marke wohl deutlich überschritten werde. An jedem beliebigen Ort könne man über Tablet oder Smartphone Überweisungen ausführen – immer vorausgesetzt, es bestehe eine Internetverbindung.

Im gesamten Gebäude gibt es freies WLAN, eine Aufladestation für Smartphones, eine runde Sitzgruppe in der Mitte sowie einen Tresen mit Sitzgelegenheiten, an dem alkoholfreie Getränke zu haben sind.

„Wir wollen mit unserem Forum Digital alle Kundengruppen ansprechen“, betont Michael Kunofsky, der zusammen mit dem Online-Experten der RVB, Florian Sefranek, das Projekt entwickelt und aufgebaut hat.

Wichtig war den beiden, das Forum optisch bewusst von den Räumlichkeiten der benachbarten Raiffeisen-Volksbank abzuheben. Die Besucher sollen sich nicht wie in einer Bank vorkommen.

„Das Ganze ist zunächst ein Versuch“, sagt Kunofsky. Im Laufe der Zeit werde man sehen, wie das Forum ankomme. Die Öffnungszeiten blieben „aktionsbezogen“ – sprich, wenn in Nördlingen Marktsonntag oder ein Event stattfindet, werde das Forum für ein paar Stunden offen sein. Zu einem späteren Zeitpunkt denke man freilich darüber nach, regelmäßig zu öffnen.

Mit dem Digital-Forum habe die Raiffeisen-Volksbank Ries eine Vorreiterrolle im Landkreis Donau-Ries übernommen, betont Marketingleiter Kunofsky. Bis jetzt gebe noch nichts Vergleichbares. (bs)

