Fotos für den Nördlinger Kalender

Hobbyfotografen können ihre Bilder schicken

Zwölf Monate mit zwölf außergewöhnlichen Bildern aus Nördlingen und Umgebung – das bietet schon seit 2012 der „Nördlinger Kalender“. Und darin scheint auch der ungebrochene Erfolg dieses Mitmach-Kalenders begründet zu sein.

Sämtliche Hobby-Fotografen sind nun wieder aufgerufen, ihre besten Bilder einzusenden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Fotos sollten die Riesmetropole möglichst facettenreich und auch unter Betonung jahreszeitlicher Besonderheiten zeigen. Die Fotografen der Siegerbilder bekommen ein kostenloses Exemplar des fertigen Kalenders als Dank.

Fotos können ab sofort und noch bis Dienstag, 24. September, digital an tourist-information@noerdlingen.de geschickt werden. Die Vorauswahl der Bilder für die Abstimmung auf Facebook findet öffentlich unter den Einsendern der Fotos statt. Anschließend kann unter https://www.facebook.com/Noerdlingen per „Like“ für die schönsten Motive abgestimmt werden. Es gewinnen die Bilder mit den meisten Gefällt-mir-Angaben im jeweiligen Monat. Alternativ kann auch per E-Mail an die Tourist-Information abgestimmt werden.

Die Abstimmung läuft bis Montag, 7. Oktober. Ergänzt um das obligatorische Kalendarium mit allen wichtigen Nördlinger Terminen und veredelt mit den individuellen Monatsschriftzügen aus der Feder der Kalligrafin Gertrud Ziegelmeir wird der hochwertige Wandkalender voraussichtlich Anfang November erscheinen. Es kann nur digitales Bildmaterial in Druckqualität berücksichtigt werden (Auflösung mindestens 300 dpi). Das ideale Dateiformat ist JPEG, die maximale Speicherkapazität pro Bild fünf MB. Das maximale Datenvolumen pro E-Mail beträgt acht MB (größere E-Mails können nicht empfangen werden). Fotomontagen werden nicht berücksichtigt.

Mit der Einsendung versichert der Einsender, dass er über die uneingeschränkten Bildrechte verfügt und gewährt der Stadt Nördlingen das Recht zur Veröffentlichung und uneingeschränkten Nutzung der Bilder, so die Pressemitteilung der Stadt Nördlingen. (pm)

