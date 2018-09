vor 36 Min.

Frau an Geldautomat in Nördlingen bestohlen

Opfer und Zeugin können eine 43-Jährige Nördlingerin stellen. Die Polizei findet schließlich das Diebesgut.

Eine 51 Jahre alte Frau aus Nördlingen ist in einer Bank bestohlen worden. Nachdem sie Geld abgehoben hat, hat sie nach Angaben der Polizei ihre Brieftasche am Geldautomaten liegen lassen. Eine andere Frau stand hinter ihr und wartete, was von einer weiteren Kundin beobachtet worden sein soll. Die 51-Jährige verließ die Bank. Als sie merkte, dass ihr Geldbeutel noch in der Bank lag, lief sie wieder in die Filiale zurück. Doch die Geldbörse fehlte.

Die bereits erwähnte Zeugin soll sie angesprochen und ihr geschildert haben, dass die Frau hinter ihr den Geldbeutel eingesteckt habe. Die Polizei teilt weiter mit, dass die beiden Frauen dann die Täterin selbst suchten und sie schließlich auch fanden. Die herbei gerufene Polizei fand den Geldbeutel dann in einem Fach im Pkw der Täterin, einer 43 Jahre alten Frau aus Nördlingen, die nun wegen Diebstahls angezeigt wird. pm

