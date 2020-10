10:32 Uhr

Frau aus Nördlingen lässt Telefonbetrüger abblitzen

Eine 58-jährige Nördlingerin wird von einem Telefonbetrüger angerufen und reagiert vorbildlich. Was die Polizei in solchen Fällen rät.

Eine 58-jährige Nördlingerin hat am Dienstag souverän reagiert, als sie von einem Telefonbetrüger angerufen wurde. Wie die Polizei berichtet, wurde ihr ein Gewinn in Höhe von 38000 Euro versprochen, sollte sie bei der angeblichen Gewinnübergabe Google-Play-Karten im Wert von 1000 Euro an die Täter überreichen. Die Frau ließ sich – mit dem Wissen, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt – zunächst auf einen Übergabetermin ein. Anschließend zeigte sie den Betrugsversuch bei der Polizei in Nördlingen an, die nun in der Sache weiter ermittelt.

Der Frau entstand aufgrund ihrer besonnenen Reaktion kein Schaden. Die Nördlinger Polizei warnt davor, sich auf Gewinnversprechen einzulassen, die mit einer Zahlungsaufforderung verbunden sind. RN

