vor 3 Min.

Frau erbeutet mit Wechseltrick in Nördlingen knapp 100 Euro

Eine Frau hat am Montagnachmittag in Nördlingen etwa 100 Euro gestohlen. Mit einem Wechseltrick betrog die Frau an der Kasse eines Drogeriemarktes, die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine noch unbekannte Täterin hat am Montagnachmittag mit einem sogenannten Wechseltrick knapp 100 Euro in Nördlingen erbeutet. Die Frau, die nach Polizeiangaben Mitte 50 Jahre alt ist, war gegen 14.40 Uhr in einem Nördlinger Drogeriemarkt. Dort bezahlte sie ihren Einkauf mit einem 100-Euro-Schein. Durch ein geschicktes Ablenkungsmanöver an der Kasse steckte die Frau den Schein wieder ein. Die Betrügerin ging anschließend mit ihrem Einkauf und dem viel zu hoch ausbezahlten Rückgeld aus dem Geschäft. Gesucht wird eine etwa 165 Zentimeter große, untersetzte Frau. Sie hatte braune, schulterlang-gelockte Haare und sprach akzentfrei deutsch. Die Unbekannte soll ein schlammfarbenes T-Shirt getragen haben. Zeugenhinweise an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (pm)

Themen Folgen